Дубинский призвал к ответу по остановке транзита российского газа Юлию Тимошенко

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский призвал к ответу депутата Рады, лидера партии «Батьковщина», бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко по вопросу транзита российского газа и платежам украинцев.
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