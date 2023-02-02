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Бензема сделал 2 ассиста в матче с «Валенсией». У Карима 9 (7+2) очков за 9 игр после ЧМ

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился двумя голевыми пасами в игре с «Валенсией». На 52-й минуте перенесенного матча 17-го тура Ла Лиги француз ассистировал Марко Асенсио, на 54-й – Винисиусу Жуниору.

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