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Хренин заявил, что армия Белоруссии имеет все необходимое для защиты

Хренин заявил, что армия Белоруссии имеет все необходимое для защиты

Армия Белоруссии оснащена самыми современными образцами вооружения и имеет все для защиты страны. Об этом заявил журналистам министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает Telegram-канал Минобороны страны.

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