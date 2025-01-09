Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    " Россия рассматривает путь Армении в ЕС как выход из ЕАЭС"      Удивляться нечему. Уход бывших союзных республик от ...Оверчук: Россия р...
  • Георгий Лазаревич
    Ирина: пора этому МУСу самоликвидироватьсяПалата представит...
  • Сергей Бессонов
    "Горящий Лос-Анджелес. Вид из космоса" А тут ещё писали, что Йеллоустонский вулкан зашевелился. Сразу приходит на ум ...Горящий Лос-Андже...

Иногда они проговариваются...

Недавно   широко  известная   в  узких  кругах  пани Ганночка Долгарева, которая   ранее  только вооружённые  силы  дискредитировала (и которую  по  мнению  добрых  русских  людей,   давно пора  за  дискредитацию посадить), встала  грудями  за  идеологию    бездетности (чайлд-фри)  и  напейсала  программный  текст, в  коем  были, в  частности, такие  словеса: "У меня перед глазами есть пример матери — веселой и компанейской девушки, успешного профессионала с командировками по всему СССР, вся жизнь которой свелась в итоге к родительству — после рождения нас с братом она замкнулась на семье, бросила работу и ограничила свою жизнь домом и семьей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх