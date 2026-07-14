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Русская весна

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Мурашко назвал медицину одним из самых высокотехнологичных направлений

Мурашко назвал медицину одним из самых высокотехнологичных направлений

Медицина является одним из самых высокотехнологичных направлений в мире, поэтому выпускники медвузов должны владеть самыми современными знаниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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