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В России прокомментировали сообщения о секретной встрече с немецкими политиками по Украине

В России прокомментировали сообщения о секретной встрече с немецкими политиками по Украине

Секретная встреча бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников в Баку, о которой стало известно публично, была организована для продвижения переговорного процесса по Украине, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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