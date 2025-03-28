МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пренебрежительно высказался в отношении Саудовской Аравии, выразив сомнение в целесообразности их привлечения в вопросе мониторинга режима "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом.