Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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WSJ: США убрали бомбардировщики В-1 с британской авиабазы Фэрфорд после инцидента

WSJ: США убрали бомбардировщики В-1 с британской авиабазы Фэрфорд после инцидента

Власти США приняли решение о выводе всех бомбардировщиков В-1 с британской авиабазы Фэрфорде после того, как около ее территории были задержаны пятеро неизвестных по подозрению в организации теракта.

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