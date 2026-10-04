WSJ: США убрали бомбардировщики В-1 с британской авиабазы Фэрфорд после инцидента

Власти США приняли решение о выводе всех бомбардировщиков В-1 с британской авиабазы Фэрфорде после того, как около ее территории были задержаны пятеро неизвестных по подозрению в организации теракта.
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