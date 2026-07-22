Женщины-депутаты Госсовета РТ подвели итоги работы в первом полугодии

Фото: пресс-служба Госсовета РТ В первом полугодии 2026 года женщины – депутаты Государственного Совета Татарстана из объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» внесли 13 законодательных инициатив, направленных на решение социально значимых вопросов.
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