Интересная жизнь с Vera Star Москва, лето 2025. Вагон метро, переполненный людьми, как всегда движется по привычному маршруту.
«Тебе какое дело? У нас так принято!»: мужчина в метро сделал замечание приезжей, чей ребенок скакал в обуви по креслу, и обомлел от ответа
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Забавно: кишлачники везут к нам свои порядки. Они не собираются жить так, как это принято у нас. Они просто живут у нас так, как привыкли жить у себя, наплевав на мораль, на традиции той страны и того народа, куда они приехали. Есть только один по- настоящему действенный способ борьбы с этим явлением: Публичная порка! Итак, вызываем полицию, которая выволакивает это создание из вагона и тут же, на платформе, раздевает ее и угощает порцией плетей. Потому, что так принято У НАС! Пара- тройка вот таких показательных уроков с показом по телевизору- и они начнут уважать НАШИ традиции! Такие уроки полезно проводить и на наземном транспорте. Потому, что все прекрасно видят, что эти Ценные Специалисты не считают нужным оплачивать проезд. Потому, что У НИХ это не принято! Что, «мы не такие»? Мы не должны опускаться до уровня этих дикарей? Ну, тогда терпите. Наглость, не встречая отпора, будет только увеличиваться. А если хочешь, чтобы твоя страна стала чище- тогда придется самому запачкаться. Другого пути нет.
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55 мин.
МАКСИМ
рожей этой мамаши сиденья протереть
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50 мин.
Нина Прыгун
вот все набросились на замоташек,а почему же полный вагон культурных пассажиров промолчал,до тех пор пока будем молчать,ждать помощи от Баитрыкина,все это будет продолжаться
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27 мин.
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