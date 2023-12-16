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Что можно посеять на рассаду уже в январе?

Новогодние праздники пройдут, и начнется «чес» — что бы такого поделать для своей любимой дачи? Заметьте, после постновогодних распродаж (если сейчас зайти в любой магазин, то можно ухватить что-нибудь эдакое, праздничное, по хорошей скидке) в любом мало-мальски приличном магазине начинается ….

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