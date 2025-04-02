ВСУ подожгли дома в Судже, где жили сами

ТАСС со ссылкой на местную жительницу рассказал, что украинские военные, отступая, жгли постройки.Военнослужащие ВСУ при отступлении из Суджи (Курская область) поджигали дома мирных граждан.
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