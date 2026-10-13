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Регионы России

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Мировые продажи смартфонов в III квартале 2026 года снизились на 20%

Мировые продажи смартфонов в III квартале 2026 года снизились на 20%

По данным аналитического агентства Counterpoint Research, мировые продажи смартфонов в III квартале 2026 года сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 14-летнего минимума.

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