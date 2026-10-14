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МОСИНФОРМ

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Москвич выиграл серебро чемпионата России по шахматам в Ростове-на-Дону

Москвич выиграл серебро чемпионата России по шахматам в Ростове-на-Дону

Представитель московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва (МКСШОР) «Восток» Евгений Наер стал вторым в Суперфинале по шахматам, который прошел в Ростове-на-Дону.

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