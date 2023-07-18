"Зерновая сделка", судя по всему, наконец-то накрывается медным тазом

Мифологический Царь Мидас к чему бы ни прикоснулся - всё превращалось в золото, а к чему бы ни прикоснулся Путин - всё превращается в дерьмо!

Аршак Меликджанян

для этого вначале надо один остров потопить и один авианосец, после этого всё встанет на свои места, но боюсь как всегда у нас начнутся жесты доброй воли........................