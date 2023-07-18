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"Зерновая сделка", судя по всему, наконец-то накрывается медным тазом

"Зерновая сделка", судя по всему, наконец-то накрывается медным тазом

Аллилуйя! Сто раз было сказано, что никакого отношения к российским национальным интересам она не имела, не имеет и иметь не будет.

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Комментарии
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Виктор Журавлев
Мифологический Царь Мидас к чему бы ни прикоснулся - всё превращалось в золото, а к чему бы ни прикоснулся Путин - всё превращается в дерьмо!
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13 час.
Татьяна Собколова
👍👍
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13 час.
Аршак Меликджанян
для этого вначале надо один остров потопить и один авианосец, после этого всё встанет на свои места, но боюсь как всегда у нас начнутся жесты доброй воли........................
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12 час.

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