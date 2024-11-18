Генсек НАТО обвинил Россию в повторяющихся нарушениях воздушного пространства

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии обвинил Россию в неоднократных нарушениях воздушного пространства стран альянса с использованием ракет и беспилотников.
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