Газета.ру

7 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Россия и ЛНР и ДНР должны перекрыть не только пути поставки вооружения на территорию Украины но и экспорт любой проду...США ищут возможно...
  • Ингерман Ланская
    а чё, и максим помер?Зампред ЦК КПРФ н...
  • Ингерман Ланская
    этот афонькин врёт - кравчук правнук этих событий, а прародители - ульянов и джугашвильЗампред ЦК КПРФ н...

В США нашли куски взорвавшегося болида

В США нашли куски взорвавшегося болида

Спустя несколько дней после того, как в небе над тремя американскими южными штатами пронесся огненный шар, ученые NASA подтвердили находку оставшихся от него фрагментов на территории Миссисипи, сообщает новостной портал телерадиокомпании CBS.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх