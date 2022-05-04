В США нашли куски взорвавшегося болида

Спустя несколько дней после того, как в небе над тремя американскими южными штатами пронесся огненный шар, ученые NASA подтвердили находку оставшихся от него фрагментов на территории Миссисипи, сообщает новостной портал телерадиокомпании CBS.
Спустя несколько дней после того, как в небе над тремя американскими южными штатами пронесся огненный шар, ученые NASA подтвердили находку оставшихся от него фрагментов на территории Миссисипи, сообщает новостной портал телерадиокомпании CBS.
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