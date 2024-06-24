В ИРИ заявили, что санкции являются признанием успехов российской контент-индустрии

МОСКВА, 24 июня, ФедералПресс. Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский в беседе с ТАСС назвал включение организации в 14-й пакет антироссийских санкций признанием успехов контент-индустрии страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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