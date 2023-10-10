Стоит ли закрывать двигатель авто картонкой на зиму

Перед наступлением холодов многие водители подготавливают свои автомобили к непростому времени года. Одной из самых популярных доработок стала установка воздухонепроницаемого материала перед радиатором охлаждения двигателя.
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