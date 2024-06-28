Трамп обвинил Байдена в намерении разрешить аборты на девятом месяце

Global Look Press/Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в желании вырывать детей из материнской утробы на девятом месяце беременности и убивать их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии