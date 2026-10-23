Шоумен раскрыл схему мошенников и ответил на обвинения пострадавших людей. Певец Прохор Шаляпин рассказал, что он вместе с Анастасией Волочковой и Ларисой Долиной стал жертвой мошенников и попал под прицел гнева пользователей соцсетей.