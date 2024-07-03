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Решетова решила подать в суд на Алсу за нападки

Решетова решила подать в суд на Алсу за нападки

Скандал вокруг развода Алсу продолжает разгораться. Певица, которая обычно не дает комментариев о своей личной жизни и не высказывается ни о ком плохо, вдруг потеряла последнюю каплю терпения и начала делать резкие заявления в адрес предполагаемой любовницы Абрамова.

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