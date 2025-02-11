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«Мне шел всего 21-й год, а на голове уже пряди седых волос». Воспоминания связистки Матрены Гончаровой

«Мне шел всего 21-й год, а на голове уже пряди седых волос». Воспоминания связистки Матрены Гончаровой

﻿﻿Матрона Гончарова прошла сложный фронтовой путь от Воронежа до Альп. В 18 лет она добровольцем вступила в Красную Армию, проявила мужество и героизм на передовой и была награждена медалью «За отвагу».

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