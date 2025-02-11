«Мне шел всего 21-й год, а на голове уже пряди седых волос». Воспоминания связистки Матрены Гончаровой

Матрона Гончарова прошла сложный фронтовой путь от Воронежа до Альп. В 18 лет она добровольцем вступила в Красную Армию, проявила мужество и героизм на передовой и была награждена медалью «За отвагу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Полная гомеопатия в российской медицине
- Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова новым генеральным директором государственной корпорации «Роскосмос»
- Немцы приговорили советского сержанта: стреляли в упор, в ход пошли штыки и приклады, но он выжил и шёл по болотам 66 дней
Свежие комментарии