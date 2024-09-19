Турэксперт Мельник назвал Шри-Ланку и Таиланд лидерами среди осенних направлений у россиян

Эксперт по туризму Николай Мельник поделился своими рекомендациями относительно наиболее удобных и выгодных направлений для осеннего отдыха в Азии, передала «Вечерняя Москва» Он указал на то, что авиаперевозки в Таиланд хорошо организованы: предлагаются рейсы в Бангкок и на Пхукет, откуда легко добраться до других курортов страны.