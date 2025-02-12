Церкви, датируемой второй половиной XIX века, грозит обрушение. Местные жители просят о помощи

Старинная церковь, построенная во второй половине XIX века, в любой момент может рухнуть. Это происходит в селе Вулпешты Унгенского района, где жители готовы оказать финансовую и физическую помощь, но без специализированной экспертизы восстановление не представляется возможным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии