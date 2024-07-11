Бросить все и уехать, отдав ставший ненужным дачный домик на поруки агентству недвижимости, или самому сделать фото и выложить объявление на сайт-агрегатор

﻿﻿Бросать все и уезжать, сдав ненужную дачу агентству недвижимости, или лучше сфотографироваться самому и разместить объявление на сайте-агрегаторе? Какой бы вариант вы ни выбрали, дом во что бы то ни стало должен быть готов к продаже.