Бросить все и уехать, отдав ставший ненужным дачный домик на поруки агентству недвижимости, или самому сделать фото и выложить объявление на сайт-агрегатор

Бросать все и уезжать, сдав ненужную дачу агентству недвижимости, или лучше сфотографироваться самому и разместить объявление на сайте-агрегаторе? Какой бы вариант вы ни выбрали, дом во что бы то ни стало должен быть готов к продаже.
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