TSMC уже во всю выпускает чипы по улучшенному 3-нм техпроцессу N3P — на очереди N3X

TSMC уже во всю выпускает чипы по улучшенному 3-нм техпроцессу N3P — на очереди N3XВ апреле 2025 года на технологическом симпозиуме в Северной Америке компания TSMC объявила, что начала серийное производство чипов по техпроцессу N3P ещё в IV квартале 2024 года.