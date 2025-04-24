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TSMC уже во всю выпускает чипы по улучшенному 3-нм техпроцессу N3P — на очереди N3X

TSMC уже во всю выпускает чипы по улучшенному 3-нм техпроцессу N3P — на очереди N3X

TSMC уже во всю выпускает чипы по улучшенному 3-нм техпроцессу N3P — на очереди N3XВ апреле 2025 года на технологическом симпозиуме в Северной Америке компания TSMC объявила, что начала серийное производство чипов по техпроцессу N3P ещё в IV квартале 2024 года.

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