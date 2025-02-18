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Трамп вводит жёсткий контроль за независимыми агентствами для повышения ответственности

Трамп вводит жёсткий контроль за независимыми агентствами для повышения ответственности

Президент США Дональд Трамп подписал указ, усиливающий надзор за независимыми агентствами. Новый документ требует от них согласования нормативных актов с Управлением информации и регулирования, повышая их подотчетность президенту и гражданам.

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