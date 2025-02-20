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За рулем

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Volkswagen показал новое поколение своего самого большого кроссовера. Сперва — в Китае

Volkswagen показал новое поколение своего самого большого кроссовера. Сперва — в Китае

SAIC Volkswagen представил на китайском рынке пятое поколение Teramont Pro. Автомобиль, возможно, является предвестником кроссовера Atlas, ожидаемого в 2026 году в Северной Америке, но про этот автомобиль пока ничего не известно.

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