Volkswagen показал новое поколение своего самого большого кроссовера. Сперва — в Китае

SAIC Volkswagen представил на китайском рынке пятое поколение Teramont Pro. Автомобиль, возможно, является предвестником кроссовера Atlas, ожидаемого в 2026 году в Северной Америке, но про этот автомобиль пока ничего не известно.
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