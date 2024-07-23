Финляндия видит угрозу единству ЕС из-за политики Венгрии

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила сомнения по поводу того, должна ли Венгрия оставаться в Европейском союзе, учитывая различия между ее идеями и ценностями и общепринятыми стандартами ЕС.
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