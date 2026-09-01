Вновь обнаружены комары, зараженные вирусом лихорадки Западного Нила

Министерство охраны окружающей среды и Министерство здравоохранения сообщают об обнаружении самок комаров, зараженных вирусом лихорадки Западного Нила, в Рамат-ха-Шароне, а также на территории региональных советов Эмек-Хефер, Лев-ха-Шарон и Эйлот .