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Медицина 2.0

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Психолог оценила опасность зависимости от ИИ

Психолог оценила опасность зависимости от ИИ

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в беседе с RT оценила опасность зависимости от искусственного интеллекта.

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