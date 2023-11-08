Глава датской компании Карлсберг заявил, что Россия якобы украла её бизнес в России. И действительно, если прочесть статью в РБК, складывается впечатление, будто мы конфисковали заводы датчан в ответ на конфискацию собственности россиян ворами из стран Запада (ссылка).
За что Россия отбирает пивные заводы у датчан
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Еграшин
Курс рубля еще и от пива зависит?
Ответить
1 д.
Pawel Polistchuk
От продаж в том числе и пива.
Ответить
1 д.
МЕ
Михаил Е
Значит продающие семечки бабки, которые на курс еще в 90-е ссылались, вообще всем рулят.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии