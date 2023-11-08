Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    "Свежо предание, да верится с трудом"...Стало известно, ч...
  • КузнецовВВ
    потребуй. вдруг отдадутСША хотят наш ост...
  • Yefim
    ... за смерть 4 года? ....  сукИ...В Москве вынесли ...

За что Россия отбирает пивные заводы у датчан

За что Россия отбирает пивные заводы у датчан

Глава датской компании Карлсберг заявил, что Россия якобы украла её бизнес в России. И действительно, если прочесть статью в РБК, складывается впечатление, будто мы конфисковали заводы датчан в ответ на конфискацию собственности россиян ворами из стран Запада (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Еграшин
Курс рубля еще и от пива зависит?
Ответить
1 д.
Pawel Polistchuk
От продаж в том числе и пива.
Ответить
1 д.
МЕ
Михаил Е
Значит продающие семечки бабки, которые на курс еще в 90-е ссылались, вообще всем рулят.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх