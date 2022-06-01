Реконструкция котельной оставит без горячей воды жителей Междуречья

Реконструкция котельной оставит без горячей воды жителей Междуречья

В Уссурийске в связи ремонтными работами АО "УПТС" остановит котельную №24. Жителей района Междуречья предупредили об отключении горячей воды, сообщает ИА UssurMedia.

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