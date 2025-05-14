В ливийской Триполи снова начались вооруженные столкновения

Yousef Murad/AP/TASS Вооруженные столкновения снова начались в ливийской столице Триполи. Газета Al Wasat сообщила о возобновлении напряженной ситуации в городе и размещении сил аппарата сдерживания на въездах в населенный пункт.
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