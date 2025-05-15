Исторические параллели

Из не очень старой тетради.Жила-была большая и сильная страна А (мы даём странам нейтральные буквенные названия, чтобы вы не сразу догадались и чтоб не было ассоциации с буквами ZOV), и был у неё южный сосед - страна В.
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