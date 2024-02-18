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Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз

Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз

Руни Мара ждет второго ребенка от своего жениха Хоакина Феникса. Об этом стало известно после того, как актриса посетила премьеру фильма “Кухня” Алонсо Руиспаласиоса, в котором она сыграла главную роль.

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