DR.DK: ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПЕ ВСУ НЕСУТ НА 20-30 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ ПОТЕРЬ

Марина ЖДАНОВИЧ Более 30 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Британии на пять недель раньше с опережением графика – вместо 12 недель подготовки их обучали всего 7, объявило Министерство обороны Великобритании о перевыполнении плана.
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