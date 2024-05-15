В красноярском Академгородке появится плац на месте поляны

В Академгородке перед Военным учебным центром им. Героя России генерала армии В. П. Дубынина при Сибирском федеральном университете (СФУ) на месте поля появится пространство патриотического воспитания, оно будет включать плац, детскую площадку и Аллею Славы.
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