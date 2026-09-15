Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для достижения мира в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления на Арктическом саммите в Финляндии 14 сентября отметил, что ближайшие недели или месяцы могут оказаться решающими в противостоянии с Россией.
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