Мировое обозрение

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Депутат Шеремет счел новые санкции Украины трусостью и лицемерием

Депутат Шеремет счел новые санкции Украины трусостью и лицемерием

Prt Scr youtube.com/ Дума ТВ Веденные президентом Украины Владимиром Зеленским новые антироссийские санкции демонстрируют его нацизм и трусость.

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