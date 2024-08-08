В Москве стартует шестой Международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP

В столице России состоится шестой Международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP, в котором сыграют команды из пяти стран — России («Локомотив», ЦСКА «Спартак»), Сербии («Црвена звезда», «Партизан»), Турции («Фатих Карагюмрюк»), Белоруссии («Динамо» Минск) и Казахстана («Астана»).
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