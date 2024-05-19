Собаки-поводыри будущего: роботы на службе людям

Собаки-поводыри дарят людям с нарушениями зрения бесценную мобильность и независимость. Однако доступ к ним ограничен из-за высокой стоимости, ограниченного количества специалистов и физических ограничений самих животных.
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