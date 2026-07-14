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Прибыль PARI на женском «Уимблдоне» выросла на 49% по сравнению с прошлым годом

Прошедший «Уимблдон» оказался прибыльным для букмекеров. По сравнению с прошлогодним турниром общий оборот ставок на женский одиночный разряд в PARI упал почти на 19%, при этом прибыль букмекеров выросла на 49%.

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