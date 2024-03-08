Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Байден заявляет: «Мы не отступим»

Байден заявляет: «Мы не отступим»

Байден: американских военных не отправят на Украину Байден призвал конгресс представить ему на подпись законопроект, предусматривающий помощь для Киева, и обратился к Путину.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Байден не отступим. Позади Йеллоустоун...
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6 час.
лл
лина любимцева
НЕ отступят - то оступятся!! И покатятся колбаской...ломая свои старческие  кости...
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6 час.
Виктор Шилин
Ой где я? ,куда наступать? ,здрассьте, вы хто? где выход, а что такое Украина? Трамп ссука...
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5 час.

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