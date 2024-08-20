В Тверской области медвежата «отмечают» Яблочный Спас

Подопечные Центра спасения медвежат-сирот уже начинают готовиться к зимовке и активно кушают яблоки. В августе яблоки составляют основу рациона мишек, хоть сотрудники Центра и продолжают подкармливать малышей калорийной кашей.
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