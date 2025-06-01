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Царьград

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В русской верхушке назрели проблемы? Ползут слухи о допросах высоких чинов

В русской верхушке назрели проблемы? Ползут слухи о допросах высоких чинов

В последние недели медиапространство захлестнула волна слухов о экс-главе Минобороны и начальнике Генштаба.

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Комментарии
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Maxim
Про ГУВМ МВД что-то не слышно, а они - вторые в очереди..
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8 час.
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