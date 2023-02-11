The Jerusalem Post: Кибервойна против Киева началась задолго до российской операции

Украинский конфликт идёт не только на поле боя, но и в киберпространстве. Но некоторые эксперты на Западе считают, что здесь началась «война» задолго до начала российской военной операции на Украине.
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