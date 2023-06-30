Анатолий Шарий: Украина без современных истребителей: Зачем командование анонсировало наступление без воздушной поддержки?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись медиаэксперта, независимого журналиста Анатолия Шария: В интервью The Washington Post Залужный наконец поставил на место западных союзников, утверждающих, что наступление слишком медленное.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись медиаэксперта, независимого журналиста Анатолия Шария: В интервью The Washington Post Залужный наконец поставил на место западных союзников, утверждающих, что наступление слишком медленное.
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