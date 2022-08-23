Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч Иванов
    Я будучи курсантом от физ.зарядки всегда отлынивал, особенно зимой. Никто не мог найти, а я в актовом зале под трибун...Лучше всех: росси...
  • Jurij Najdenov
    я так тоже умел, но в погранцы не взяли.Лучше всех: росси...
  • Walery
    После карантина перед принятием Присяги стреляли из АКМ... у меня = 27! Но это не помогло - в учебке ни разу не был в...Лучше всех: росси...

Выучила технику прыжков по Интернету и победила в "Детях Азии" легкоатлетка из Уссурийска

Выучила технику прыжков по Интернету и победила в "Детях Азии" легкоатлетка из Уссурийска

Легкоатлетка из Уссурийска Екатерина Савранская отличилась в играх "Дети Азии", принеся в копилку сборной Приморского края сразу пять медалей различного достоинства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх